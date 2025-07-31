Про це розповідає 24 Канал з посиланням на КМДА та Патрульну поліцію. У місті ускладнено проїзд як приватним, так і громадським транспортом.

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Де не проїхати та як курсує транспорт?

За словами першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, наразі перекрито:

вулицю Вацлава Гавела (від перехрестя з вулицею Академіка Шалімова);

провулок Юрія Матущака (від перехрестя з вулицею Волноваською);

вулицю Івана Дзюби (від перехрестя з вулицею Василя Доманицького до перехрестя з вулицею Василя Кучера);

вулицю Пост-Волинську (від проспекту Відрадного до перехрестя з вулицею Новопольовою);

вулицю Академіка Шалімова (від перехрестя з вулицею Залісною);

вулицю Волноваську (від перехрестя з бульваром Вацлава Гавела).

Влада закликає враховувати ці обмеження під час планування маршруту.

Зміни в русі громадського транспорту:

Автобус №69 курсує в напрямку ст. м. "Палац спорту" через вул. Василя Кучера – вул. Володимира Покотила – просп. Леся Курбаса, далі – за звичним маршрутом.

Тролейбус №27 тимчасово курсує лише до Індустріального шляхопроводу.

Автобуси №9 та №14-Т їдуть через вул. Академіка Шалімова – просп. Любомира Гузара.

Автобус №2 курсує проспектом Відрадним без заїзду на ст. Київ-Волинський.

Міська влада просить водіїв та пасажирів бути уважними та стежити за оновленнями.