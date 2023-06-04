Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, Ту-95 разваливается в полете.

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Ту-95 не может поднимать много ракет

Роман Свитан отметил, что россияне увеличили производство ракет, потому что уже не имеют их на складах. Сейчас враг может производить сотню ракет в месяц, которые отстреливают. Одну ракету они вешают на Ту-95.

Один Ту-95 несет одну ракету, хотя один самолет может нести 8 ракет. У него есть 4 точки подвески, а каждая из них может нести 2 ракеты. Для того чтобы сбросить 6 ракет, им приходится поднимать 6 Ту-95. Это свидетельствует, что Ту-95 разваливается в полете.

– объяснил он.

Летчик-инструктор предположил, что в июне будет меньше обстрелов, чем в мае.

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