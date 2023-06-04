Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, Ту-95 разваливается в полете.
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Ту-95 не может поднимать много ракет
Роман Свитан отметил, что россияне увеличили производство ракет, потому что уже не имеют их на складах. Сейчас враг может производить сотню ракет в месяц, которые отстреливают. Одну ракету они вешают на Ту-95.
Один Ту-95 несет одну ракету, хотя один самолет может нести 8 ракет. У него есть 4 точки подвески, а каждая из них может нести 2 ракеты. Для того чтобы сбросить 6 ракет, им приходится поднимать 6 Ту-95. Это свидетельствует, что Ту-95 разваливается в полете.
– объяснил он.
Летчик-инструктор предположил, что в июне будет меньше обстрелов, чем в мае.
Свитан о проблемах у российских Ту-95: смотрите видео
Ночной обстрел 4 июня: главное
- Во всех регионах Украины около 2 ночи объявили воздушную тревогу из-за взлета шести стратегических бомбардировщиков Ту-95мс в районе Каспия.
- Во время тревоги звуки взрывов слышали в Кропивницком. Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что в результате атаки в Кировоградской области обошлось без жертв и разрушений.
- Также взрывы слышали в Сумской области. Обстрелов потерпели Николаевская, Шосткинская, Свесская, Середино-Будская, Юнаковская общины.
- Россияне в очередной раз пытались атаковать Киев. По предварительной информации, в столицу ни одна воздушная цель не долетела, их уничтожила ПВО.
- В Генштабе ВСУ заявили, что украинские защитники уничтожили 4 из 6 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 6 из 8 "Шахедов".