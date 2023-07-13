Враг постоянно выискивает тактику, как обойти украинскую ПВО и нанести максимальное поражение. Об этом сообщила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Как рассказала Гуменюк, россияне применяли тактику рассредоточения усилий Сил обороны и сил ПВО. Запуски "Шахедов" проходили как по классическому направлению с восточного побережья Азовского моря, так и с аэродрома в Курской области.

Среди волн пусков дронов также были пуски ракет с акватории Черного моря. Однако наша ПВО отработала мощно.

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По словам Гуменюк, враг постоянно выискивает тактику, как обойти ПВО и нанести максимальное поражение. Дроны меняли траекторию полета, применение их по разным направлениям тоже рассредоточивало усилия ПВО. Ракеты "Калибр" были запущены по конкретным целям, но ПВО сработала.

Враг проверяет безопасность для прохождения своего оружия. Мы видели активность МИГов. Также мы говорили, что было заметно наращивание и присутствие ракетоносителей. Это говорит о том, что может быть применено оружие с моря,

– добавила Гуменюк.

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