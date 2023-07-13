Ворог постійно вишукує тактику, як обійти українську ППО і завдати максимального ураження. Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Як розповіла Гуменюк, росіяни застосовували тактику розосередження зусиль Сил оборони і сил ППО. Запуски "Шахедів" відбувались як з класичного напрямку зі східного узбережжя Азовського моря, так і з аеродрому у Курській області.

Серед хвиль пусків дронів також були пуски ракет з акваторії Чорного моря. Однак наша ППО відпрацювала потужно.

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За словами Гуменюк, ворог постійно вишукує тактику, як обійти ППО і завдати максимального ураження. Дрони міняли траєкторію польоту, застосування їх з різних напрямків теж розосереджувало зусилля ППО. Ракети "Калібр" були запущені по конкретних цілях, але ППО спрацювала.

Ворог перевіряє безпечність для проходження своєї зброї. Ми бачили активність МІГів. Також ми говорили, що було помітно нарощування і присутність ракетоносіїв. Це говорить про те, що може бути застосована зброя з моря,

– додала Гуменюк.

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