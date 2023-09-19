В результате атаки загорелось многоэтажное здание. Впрочем, пожар уже потушили.

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Что известно о ночном ударе в Кривом Роге

Как рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, ночью взрыв прогремел в Кривом Роге. Из-за попадания загорелось многоэтажное здание. Пожар был потушен.

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Взрывной волной были повреждены фасады трех многоэтажных домов.

Власти уточнили, что в результате удара возник пожар на четвертом этаже неэксплуатируемого здания. Огонь был ликвидирован спасателями. Выбиты окна в 3 многоэтажных домах. К счастью, обошлось без пострадавших.

Александр Вилкул подробнее рассказал, что ночью в результате вражеского попадания возник пожар в многоэтажном здании. Пожар уже потушен. Также взрывной волной повреждены фасады трех многоэтажных построек, много окон и дверей в других многоэтажках, а также в школе и детском саду. Главное – без потерь.

На базе школы (в этом микрорайоне одна школа и жители хорошо знают, где она расположена) создан штаб ликвидации последствий. С 9 утра там будет выдача стройматериалов – пленка, ОСБ, рельс и другое, прием заявлений на поврежденное имущество и материальную помощь из городского бюджета,

– отметил Вилкул.

Важно! Утром над Днепропетровской наши защитники сбили вражеский БпЛА.

Кроме того, с вечера враг еще дважды целил по Никопольщине. Накрывал артиллерийским огнем сам Никополь и Марганецкую общину. В результате ранен 71-летний мужчина. Он находится в больнице, в состоянии средней тяжести.

Повреждены 6 частных домов, хозяйственная постройка и гараж. Повреждены линии электропередач и газопровод.

Обстрел Днепропетровщины / фото ОВА

Во Львове есть попадание во время массированной атаки