В результате атаки загорелось многоэтажное здание. Впрочем, пожар уже потушили.
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Что известно о ночном ударе в Кривом Роге
Как рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, ночью взрыв прогремел в Кривом Роге. Из-за попадания загорелось многоэтажное здание. Пожар был потушен.
Взрывной волной были повреждены фасады трех многоэтажных домов.
Власти уточнили, что в результате удара возник пожар на четвертом этаже неэксплуатируемого здания. Огонь был ликвидирован спасателями. Выбиты окна в 3 многоэтажных домах. К счастью, обошлось без пострадавших.
Александр Вилкул подробнее рассказал, что ночью в результате вражеского попадания возник пожар в многоэтажном здании. Пожар уже потушен. Также взрывной волной повреждены фасады трех многоэтажных построек, много окон и дверей в других многоэтажках, а также в школе и детском саду. Главное – без потерь.
На базе школы (в этом микрорайоне одна школа и жители хорошо знают, где она расположена) создан штаб ликвидации последствий. С 9 утра там будет выдача стройматериалов – пленка, ОСБ, рельс и другое, прием заявлений на поврежденное имущество и материальную помощь из городского бюджета,
– отметил Вилкул.
Кроме того, с вечера враг еще дважды целил по Никопольщине. Накрывал артиллерийским огнем сам Никополь и Марганецкую общину. В результате ранен 71-летний мужчина. Он находится в больнице, в состоянии средней тяжести.
Повреждены 6 частных домов, хозяйственная постройка и гараж. Повреждены линии электропередач и газопровод.
Обстрел Днепропетровщины / фото ОВА
Во Львове есть попадание во время массированной атаки
- Ночью 19 сентября в результате удара на территории Львова зафиксировали возгорание на промышленном складе. Все соответствующие службы выехали на место. Там горит крыша промышленного склада.
- По уточненным данным от ОВА, из-под завалов во Львове достали два человека – женщину и мужчину. Женщина, предварительно, без травм. Мужчина в тяжелом состоянии.
- Позже мэр Львова уточнил, что сейчас известно все же только об одном пострадавшем в результате атаки. Это 26-летний парень, у которого открытый перелом конечности.
- Кстати, движение транспорта по улице Городоцкой от перекрестка с улицы Патона к кольцу в обе стороны перекрыто. Там работает спецтехника и все подходящие службы. Власти предупредили: по возможности – обходите этот участок дороги.