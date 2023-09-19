Унаслідок атаки зайнялася багатоповерхова будівля. Втім, пожежу вже загасили.
До теми Низка вибухів у Львові та інших містах: що відомо про масовану атаку дронами в ніч на 19 вересня
Що відомо про нічний удар у Кривому Розі
Як розповів очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, вночі вибух пролунав у Кривому Розі. Через влучання зайнялася багатоповерхова будівля. Пожежу загасили.
Вибуховою хвилею були пошкоджені фасади трьох багатоповерхових будинків.
Влада уточнила, що внаслідок удару виникла пожежа на четвертому поверсі неексплуатуємої будівлі. Вогонь ліквідували рятувальники. Вибиті вікна у 3 багатоповерхових будинках. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Олександр Вілкул детальніше розповів, що вночі внаслідок ворожого влучення виникла пожежа у багатоповерховій будівлі. Пожежу вже загасили. Також вибуховою хвилею пошкоджено фасади трьох багатоповерхових будівель, багато вікон та дверей в інших багатоповерхівках, а також у школі та дитячому садочку. Головне – без втрат.
На базі школи (у цьому мікрорайоні одна школа і мешканці добре знають, де вона розташована) створено штаб ліквідації наслідків. З 9-ї ранку там буде видача будматеріалів – плівка, ОСБ, рейка та інше, прийом заяв на пошкоджене майно та матеріальну допомогу з міського бюджету,
– зазначив Вілкул.
Окрім цього, від вечора ворог ще двічі цілив по Нікопольщині. Накривав артилерійським вогнем сам Нікополь та Марганецьку громаду. Внаслідок цього поранений 71-річний чоловік. Він у лікарні, у стані середньої тяжкості.
Пошкоджені 6 приватних будинків, господарська споруда та гараж. Понівечені лінія електропередач та газогін.
Обстріл Дніпропетровщини / фото ОВА
У Львові є влучання під час масованої атаки
- Вночі 19 вересня внаслідок удару на території Львова зафіксували загоряння на промисловому складі. Всі відповідні служби виїхали на місце. Там горить дах промислового складу.
- За уточненими даними від ОВА, з-під завалів у Львові дістали двох людей – жінку та чоловіка. Жінка, попередньо, без травм. Чоловік у важкому стані.
- Згодом мер Львова уточнив, що наразі відомо все ж лише про одного постраждалого внаслідок атаки. Це 26-річний хлопець, у якого відкритий перелом кінцівки.
- До речі, рух транспорту по вулиці Городоцькій від перехрестя з вулиці Патона до кільця в обидві сторони наразі перекрито. Там працює спецтехніка і всі відповідні служби. Влада попередила: за можливості – оминайте цю ділянку дороги.