Около 03:05 российские оккупанті выпустили по Николаеву семь ракет С-300. Они попали в объект инфраструктуры, АЗС, газопровод и складское помещение.

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Огромные воронки от авиаударов

Последствия вражеского авиаудара достаточно масштабны. Александр Сенкевич опубликовал фото воронок и разрушенных зданий. Известно, что на месте возник пожар. Спасатели ГСЧС уже ликвидировали его.



Разрушения в результате вражеских ударов / Фото из телеграма Александра Сенкевича

По предварительным данным, пострадал один человек.

Утром коммунальщики очистили территорию для проезда транспорта. В настоящее время известно об одном пострадавшем,

– говорится в сообщении.



Коммунальщики убирают территорию / Фото из телеграма Александра Сенкевича

Последствия атаки по Николаеву: видео​

Оккупанты разрушили склад с гуманитарной помощью

По данным главы Николаевской ОВА Виталия Кима, склад, в который попали оккупанты, был с гуманитарной помощью. От него остались только руины.

Как выглядит разрушенный склад с гумпомощью: видео

россияне обстреляли и Николаевщину

В Широком оккупанты запустили снаряд в жилой дом. В результате обстрела погиб один человек.

Захватчики обстреливали Баштанскую и Березнеговатскую общины. К счастью, обошлось без пострадавших.

Село Лиманы Галицыновской общины тоже подверглось обстрелам. Там оккупанты разрушили жилые дома и хозяйственные постройки. Пострадавших тоже нет.

Пожар из-за обстрелов возник в Шевченковской общине между населенными пунктами Котлярево и Зеленым Гаем.

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