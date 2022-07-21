Около 03:05 российские оккупанті выпустили по Николаеву семь ракет С-300. Они попали в объект инфраструктуры, АЗС, газопровод и складское помещение.
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Огромные воронки от авиаударов
Последствия вражеского авиаудара достаточно масштабны. Александр Сенкевич опубликовал фото воронок и разрушенных зданий. Известно, что на месте возник пожар. Спасатели ГСЧС уже ликвидировали его.
Разрушения в результате вражеских ударов / Фото из телеграма Александра Сенкевича
По предварительным данным, пострадал один человек.
Утром коммунальщики очистили территорию для проезда транспорта. В настоящее время известно об одном пострадавшем,
– говорится в сообщении.
Коммунальщики убирают территорию / Фото из телеграма Александра Сенкевича
Последствия атаки по Николаеву: видео
Оккупанты разрушили склад с гуманитарной помощью
По данным главы Николаевской ОВА Виталия Кима, склад, в который попали оккупанты, был с гуманитарной помощью. От него остались только руины.
Как выглядит разрушенный склад с гумпомощью: видео
россияне обстреляли и Николаевщину
- В Широком оккупанты запустили снаряд в жилой дом. В результате обстрела погиб один человек.
- Захватчики обстреливали Баштанскую и Березнеговатскую общины. К счастью, обошлось без пострадавших.
- Село Лиманы Галицыновской общины тоже подверглось обстрелам. Там оккупанты разрушили жилые дома и хозяйственные постройки. Пострадавших тоже нет.
- Пожар из-за обстрелов возник в Шевченковской общине между населенными пунктами Котлярево и Зеленым Гаем.
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