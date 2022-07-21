Близько 03:05 російські окупанти випустили по Миколаєву сім ракет С-300. Вони влучили в об'єкт інфраструктури, АЗС, газогін та складське приміщення.

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Величезні вирви від авіаударів

Наслідки ворожого авіаудару досить масштабні. Олександр Сєнкевич опублікував фото вирв та зруйнованих будівель. Відомо, що на місці виникла пожежа. Рятувальники ДСНС вже ліквідували її.



Руйнування внаслідок ворожих ударів / Фото з телеграму Олександра Сєнкевича

За попередніми даними, постраждала одна людина.

Зранку комунальники зачистили територію для проїзду транспорту. На цей час відомо про одного постраждалого,

– мовиться в повідомленні.



Комунальники прибирали територію / Фото з телеграму Олександра Сєнкевича

Наслідки атаки по Миколаєву: відео

Окупанти зруйнували склад з гуманітарною допомогою

За даними голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, склад, у який влучили окупанти, був з гуманітарною допомогою. Від нього залишилися лише руїни.

Який вигляд має зруйнований склад з гумдопомогою: відео

росіяни обстріляли і Миколаївщину

У Широкому окупанти запустили снаряд в житловий будинок. Внаслідок обстрілу загинула одна людина.

Загарбники обстрілювали Баштанську та Березнегуватську громади. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Село Лимани Галицинівської громади теж зазнало обстрілів. Там окупанти зруйнували житлові будинки та господарські споруди. Постраждалих теж немає.

Пожежі через обстріли виникли в Шевченківській громаді між населеними пунктами Котляреве та Зеленим Гаєм.

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