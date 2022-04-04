В оперативном командовании "Юг" отметил, что, пытаясь посеять панику среди населения и нарушить логистику сил обороны, враг ночью атаковал Одессу.

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Детали о ночном обстреле Одессы

Ракеты не попали в цель, но есть повреждения нежилых построек,

– отметили в командовании.

К счастью, пострадавших удалось избежать. Остальные подробности обстрела уточняют.

Напомним, ранее представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что в ночь на 4 апреля россияне атаковали Одессу.

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