оккупанты били по городу бесцельно

Об этом рассказала руководитель координационного пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона, передает 24 канал.

Внимание ВСУ подтвердили новые попадания по Антоновскому и Каховскому мостам: есть и уничтожение вражеских баз

Снова обстрелян Николаев. Снова реактив систем "Смерч". Это снова стрельба без особого прицела, просто психологическое и огненное давление на несокрушимых, на тех, кто доказывает своей жизнью, своим поведением, что они являются крепостью,

– отметила Наталья Гуменюк.

Она сообщила, что в результате обстрелов есть значительные разрушения инфраструктуры. Пострадавших, к счастью, нет.

Масштабы разрушений уточняют

Информацию об обстреле подтвердил и глава ОВА Виталий Ким. Он уточнил, что информацию о пострадавших и масштабах разрушений еще будут уточнять.

Утром, 8 августа, около 04:30, враг обстрелял окрестности города. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация о последствиях обстрелов уточняется,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Сегодня в Николаеве закончился затяжной комендантский час, который длился два дня. За это время в городе были обнаружены диверсанты.

россияне чуть ли не постоянно атакуют Николаев

Николаев героически противостоит российским захватчикам, которые ежедневно безжалостно обстреливают город из артиллерии и ЗРК.

ВСУ дают отпор врагу. Так, украинские военные уничтожили вражеские ЗРК С-300, из которых россияне обстреливали Николаев.

Только за ночь 6 августа от вражеского огня пострадали семь микрорайонов областного центра и ряд общин региона. Погибла пенсионерка, еще по меньшей мере 5 человек получили ранения.

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