Ночной бой в Песках: красноречивое видео

Пророссийские боевики прицельно били из гранатометов по позициям Вооруженных сил Украины в Песках. Обстрел начался сразу после наступления сумерек. Украинские солдаты вынуждены были ответить, ведь только два дня назад на этой же позиции и так же в результате обстрела был ранен их собрат.

Журналисты 24 канала ехали к позициям украинских бойцов на военной машине открытой дорогой. Останавливаться нельзя – враг дорогу прекрасно видит. Хоть пока солнце не село, пророссийские боевики редко открывают огонь.

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Только луна сменяет на небе солнце – в сторону позиций украинской армии летят первые прицельные выстрелы. По словам украинских защитников, именно так начинался обстрел два дня назад, когда ранили их собрата. "Санька через семь минут боя задело", – сообщил военнослужащий ВСУ "Михайлович". Поэтому медлить времени совсем нет.



"Михайлович" отмечает, что времени медлить – нет

Бойцы здесь воюют далеко не зеленые. "Михайлович" и "Дед" всегда работают в паре. У обоих за плечами чуть ли не вся российско-украинская война от ее начала. В "Михайловича" – опыт боев на Приазовье. "Дед" прошел Донецкий аэропорт. "Да я же здесь в 14-м году, как раз в этих местах отвоевал. Киборги мы", – рассказал "Дед".



Киборг "Дед" убежден, что Украина выиграет войну

Пока длилась беседа, боевики еще раз ударили из гранатомета с окраин Донецка. На этот раз совсем рядом от украинских позиций. Понимая, что враг почти пристрелялся, украинские защитники снова берутся за оружие. Этого ответа боевикам хватило, чтобы больше о себе в Песках не напоминать. Украинские защитники в очередной раз выиграли битву. И не сомневаются, что выиграют войну.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ все ближе подходят к Донецку. С позиций украинских бойцов невооруженным глазом видно не только укрепления террористов, но и Донецк. За считанные сотни метров – захваченные террористами дома и поселки.