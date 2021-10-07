Соответствующее решение приняли 7 октября на внеочередном заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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Что известно об ограничениях

Введенные дополнительные ограничительные меры касаются:

запрета проведения массовых (культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных, рекламных, научных, образовательных, профессиональных тематических и других) мероприятий (в частности в развлекательных заведениях (ночных клубах) и заведениях общественного питания).

Кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и местного самоуправления, проведения квалификационного экзамена на право занятия нотариальной деятельностью, проведения официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей и других.

Ограничения не применяются при условии наличия у всех посетителей, кроме лиц, не достигших 18 лет, и организаторов COVID-сертификата, негативного ПЦР-теста, или документа, удостоверяющего в приложении "Дия" перенесенную инфекцию.

Обратите внимание! Департаменту здравоохранения горсовета поручено принять неотложные меры по развертыванию 150 дополнительных коек для лечения коронавирусных больных в Запорожье.



Правила адаптивного карантина / Инфографика 24 канала