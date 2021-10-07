Відповідне рішення ухвалили 7 жовтня на позачерговому засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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Що відомо про обмеження

Запроваджені додаткові обмежувальні заходи стосуються:

заборони проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) заходів (зокрема в розважальних закладах (нічних клубах) і закладах громадського харчування).

Окрім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та місцевого самоврядування, проведення кваліфікаційного іспиту на право зайняття нотаріальною діяльністю, проведення офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів.

Обмеження не застосовуються за умови наявності у всіх відвідувачів, окрім осіб, які не досягли 18 років, та організаторів COVID-сертифіката, негативного ПЛР-тесту, або документа, що засвідчує у "Дії" перенесену інфекцію.

Зверніть увагу! Департаменту охорони здоров'я міськради доручено вжити невідкладних заходів щодо розгортання 150 додаткових ліжок для лікування коронавірусних хворих у Запоріжжі.

Правила адаптивного карантину / Інфографіка 24 каналу