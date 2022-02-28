Ночные обстрелы Чернигова: обошлось без тяжелых пострадавших
28 февраля 2022 , 06:38Читати новину українською
Источник:Черниговская ОГА
Этой ночью российские оккупанты обстреляли Чернигов. К счастью, жертв среди населения нет. Одна женщина получила легкие травмы.
В результате атаки оккупантов, снаряды попали в жилой дом, детский сад и магазин. После этого возникли пожары.
Заметьте Обстрелы в Чернигове: оккупанты попали в детский сад и магазин
Спасатели оперативно боролись с пожарами. Жертв и захватчиков нет.
В результате обстрелов пострадала женщина, травмы незначительные,
– говорится в сообщении.
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