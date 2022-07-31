Ночные обстрелы Харькова продолжают: предварительно повреждены несколько зданий

россияне ночью обстреляли Харьков. Мэр города сообщил о целой серии взрывов.

Соответствующую информацию Игорь Терехов имел по состоянию на 04:40 31 июля. Перед этим СМИ сообщили, что в Харькове во время тревоги прогремели взрывы.

Читайте также Оккупанты ударили 3 ракетами: мэр Харькова показал жуткие фото училища в огне

В Харькове целая серия взрывов

Ночные обстрелы Харькова продолжаются. Сегодня (говорится о ночи на 31 июля – 24 канал) целая серия взрывов,

– написал Игорь Терехов.

По его данным, уже есть информация о "прилетах" в Немышлянский район города. Предварительно – повреждено несколько зданий.

"Где еще были приходы – уточняем", – объяснил мэр города.

Взрывы слышны и в Херсоне

По данным Суспільного, взрывы прогремели также в Херсоне. Об этом сообщили ориентировочно в 04.58 31 июля.

Тревожная ночь в Харькове против 31 июля: коротко

В ночь на 31 июля сирены в Харькове прозвучали в 04:01. Отбой был только в 04:22. За это время россияне выпустили по Харьковщине не менее 6 ракет.

Впоследствии в 04:27 снова началась тревога, раздававшаяся до 05:02. В это время Игорь Терехов сообщил, что в области серия взрывов.

Кроме того, неспокойно было также в Николаеве, Никополе, Херсоне.

Смотрите также – россияне мощно устроили по Харькову ракетами С-300: видео