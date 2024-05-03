Власти призывают верующих не посещать храмы и ограничиться просмотром онлайн-трансляции Пасхальной службы. Есть угроза того, что россияне могут нанести коварные удары по местам скопления людей. Об этом начальник КГВА Сергей Попко сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Почему не стоит идти в храм на Пасху в 2024 году

Война продолжается. Угрозы применения и отдельно ракетного вооружения, и комбинированных ударов никто не снимает. Враг коварен, ему абсолютно все равно, есть праздник или нет. Поэтому обращаюсь к киевлянам: будьте бдительными, реагируйте на сигналы воздушной тревоги,

– сказал Попко.

Он призвал смотреть богослужения онлайн – на ютубе или фейсбуке. Если же кому-то очень хочется быть в церкви, туда можно будет прийти и внутрь пустят. Но при одном условии: следует зайти в храм до начала комендантского часа, то есть до полуночи, и не выходить оттуда, пока не наступит пять утра. Именно тогда закончатся ограничения.

Возле храмов будут дежурить патрули Нацполиции, Муниципальной стражи. Привлекут и дополнительные силы и средства – они будут патрулировать места проведения богослужений, соборы и национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра". Еще будут работать мониторинговые центры, которые отреагируют на угрозы.

Если объявят тревогу, надо будет пойти в укрытие. Туда верующих проведут правоохранители.

"Если же все же решите пойти в храм – позаботьтесь о безопасности! Старайтесь избегать большого скопления людей. Не забывайте: в стране идет война. У нашего врага нет ничего святого! Даже в такие светлые дни празднования Воскресения Господня от агрессора можно ожидать лишь причинения зла!" – подчеркнул Попко.

Как гарантировать безопасность на Пасху

В Нацполиции ответили, будут ли задерживать нарушителей комендантского часа на Пасху. А СБУ проводит мероприятия по безопасности на Софийской и Михайловской площадях.

Освятить корзину можно и утром, после завершения комендантского часа. 24 Канал собрал адреса, где в 2024 году будут освящать куличи на Пасху. Празднуйте безопасно!