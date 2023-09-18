К сожалению, россияне таки нанесли повреждения региону. В частности, россияне атаковали населенные пункты по артиллерии, пишет 24 Канал

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Над Днепропетровщиной сбили вражеские ракеты

Под утро над областью сбили 2 крылатых ракеты. Спасибо защитникам за круглосуточную защиту неба,

– заявил глава Днепропетровской ОВА.

Руководитель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук также сообщил, что в течение ночи враги четырежды ударили по Никопольщине из артиллерии. В частности, выпустили 20 снарядов по Марганецкому, Мировскому общинам и Никополю.

Своей атакой в Никополе россияне:

уничтожили 1 хозяйственное сооружение;

повредили коммунальное предприятие, 5 жилых домов, 6 хозяйственных построек, солнечные панели, транспортное средство и линию электропередач.

К счастью, люди не пострадали.

Последствия атаки россияне / Фото местных властей

Россия атаковала Украину

После полуночи 18 сентября Россия выпустила дроны-камикадзе типа "Шахед" по Одесской и Николаевской областям. Воздушные силы ВСУ сообщили о работе ПВО.

Также ночью 18 сентября из Оленегорска взлетели до семи Ту-95мс. Именно поэтому Воздушные силы ВСУ предупредили о возможных запусках крылатых ракет.

Уже на рассвете 18 сентября россияне атаковали Украину ракетами, которые маневрировали разными областями. Наконец о взрывах сообщили в Днепропетровской и Хмельницкой областях.

В Хмельницкой ОВА подтвердили взрывы и работу ПВО. Через некоторое время глава Николаевской ОВА заявил, что еще одну ракету наши военные ликвидировали в Николаевской области 17 сентября. Виталий Ким рассказал, что ее оккупанты выпустили из Су-35 из акватории Черного моря. Также заверил, что в ночь на 18 сентября в области работала ПВО, результаты пообещал сообщить впоследствии.