На жаль, росіяни таки завдали пошкоджень регіону. Зокрема, росіяни атакували населені пункти з артилерії, пише 24 Канал.

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Над Дніпропетровщиною збили ворожі ракети

Під ранок над областю збили 2 крилаті ракети. Дякую оборонцям за цілодобовий захист неба,

– заявив глава Дніпропетровської ОВА.

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук також повідомив, що протягом ночі вороги чотири рази вдарили по Нікопольщині з артилерії. Зокрема, випустили 20 снарядів по Марганецькій, Мирівській громадах та Нікополю.

Своєю атакою в Нікополі росіяни:

знищили 1 господарську споруду;

пошкодили комунальне підприємство, 5 житлових будинків, 6 господарських споруд, сонячні панелі, транспортний засіб та лінію електропередач.

На щастя, люди не постраждали.

Наслідки атаки росіяни / Фото місцевої влади

Росія атакувала Україну

Після опівночі 18 вересня Росія випустила дрони-камікадзе типу "Шахед" по Одеській та Миколаївській області. Повітряні сили ЗСУ повідомили про роботу ППО.

Також вночі 18 вересня з Оленегорська злетіли до семи Ту-95мс. Саме тому Повітряні сили ЗСУ попередили про можливі пуски крилатих ракет.

Вже вдосвіта 18 вересня росіяни атакували Україну ракетами які маневрували різними областями. Врешті про вибухи повідомили у Дніпропетровській та Хмельницькій областях.

У Хмельницькій ОВА підтвердили вибухи та роботу ППО. Через деякий час глава Миколаївської ОВА заявив, що ще одну ракету наші військові ліквідували у Миколаївській області 17 вересня. Віталій Кім розповів, що її окупанти випустили з Су-35 з акваторії Чорного моря. Також запевнив, що в ніч на 18 вересня в області працювала ППО, результати пообіцяв повідомити згодом.