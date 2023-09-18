На жаль, росіяни таки завдали пошкоджень регіону. Зокрема, росіяни атакували населені пункти з артилерії, пише 24 Канал.
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Над Дніпропетровщиною збили ворожі ракети
Під ранок над областю збили 2 крилаті ракети. Дякую оборонцям за цілодобовий захист неба,
– заявив глава Дніпропетровської ОВА.
Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук також повідомив, що протягом ночі вороги чотири рази вдарили по Нікопольщині з артилерії. Зокрема, випустили 20 снарядів по Марганецькій, Мирівській громадах та Нікополю.
Своєю атакою в Нікополі росіяни:
- знищили 1 господарську споруду;
- пошкодили комунальне підприємство, 5 житлових будинків, 6 господарських споруд, сонячні панелі, транспортний засіб та лінію електропередач.
На щастя, люди не постраждали.
Наслідки атаки росіяни / Фото місцевої влади
Росія атакувала Україну
Після опівночі 18 вересня Росія випустила дрони-камікадзе типу "Шахед" по Одеській та Миколаївській області. Повітряні сили ЗСУ повідомили про роботу ППО.
Також вночі 18 вересня з Оленегорська злетіли до семи Ту-95мс. Саме тому Повітряні сили ЗСУ попередили про можливі пуски крилатих ракет.
Вже вдосвіта 18 вересня росіяни атакували Україну ракетами які маневрували різними областями. Врешті про вибухи повідомили у Дніпропетровській та Хмельницькій областях.
У Хмельницькій ОВА підтвердили вибухи та роботу ППО. Через деякий час глава Миколаївської ОВА заявив, що ще одну ракету наші військові ліквідували у Миколаївській області 17 вересня. Віталій Кім розповів, що її окупанти випустили з Су-35 з акваторії Чорного моря. Також запевнив, що в ніч на 18 вересня в області працювала ППО, результати пообіцяв повідомити згодом.