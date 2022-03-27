Из ада вывезли более 71 тысячи человек

О сложной работе, которая была бы невозможно без консолидации усилий на всех уровнях рассказал председатель Мариупольской ОГА Вадим Бойченко.

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Спасибо каждому, кто помогает спасать жизнь мариупольцев. Нам уже удалось вырвать из настоящего ада, которым стал когда-то прекрасный Мариуполь, более 71 тысячи человек. Это заслуга всех участников этого сложного, но очень важного процесса,

– подчеркнул Бойченко.

Никто не сломался

Отдельно Бойченко поблагодарил водителей, которые без страха и сомнения уехали на временно оккупированную территорию – "поехали, чтобы спасать людей".

И как бы ни было им тяжело, а приходилось и в поле ночевать, и круглосуточно жить в автобусах, и проезжать через блокпосты врага. Но никто не сломался. Никто не отказался от своей миссии. Вы настоящие, вы герои,

– добавил глава ОГА.

Как и герои наши волонтеры, которые без страха едут в Мариуполь и вытаскивают людей.

Кстати, ситуация в Мариуполе остается сложной. Оккупанты продолжают разрушать город, используя самые разные виды вооружения. Россияне буквально стирают город с лица земли.

140 тысячам человек удалось выехать из Мариуполя, но еще почти 170 тысяч жителей ожидают помощи.

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