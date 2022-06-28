На месте происшествия побывала корреспондентка 24 канала Анна Черненко. По ее словам, вечером 27 июня враг хаотично обстреливал кассетными снарядами жилые районы Харькова.

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Число погибших в Харькове возросло

Она рассказала, что накануне сообщали о 5 погибших, однако сейчас количество жертв увеличилось до 9 человек. Еще более 30 человек получили ранения, в том числе 5 детей от 8 до 12 лет.

Когда снаряды накрыли обычные дворы Харькова, в Салтовском районе погиб мужчина, находившийся в своей квартире.

В то же время в Немышлянском районе города под обстрел попали люди, которые находились во дворе – кто-то сидел на скамейке, кто-то выгуливал собаку, кто-то возвращался домой, дети играли на площадке.

Первые эмоции очевидцев после удара в Харькове

Харьковчанин Сергей рассказал, что он возвращался домой и увидел, как мужчина выгуливал собаку.

Тот присел на лавку, возле которой прилетел снаряд, ему осколками разорвало ногу. Он упал, я к нему подбежал. Затем побежал домой за эластичным бинтом и накладками, чтобы остановить кровь до приезда скорой,

– вспоминает он.

Другой житель Максим признается, что услышал сначала два прилета, он ушел в ванную, когда услышал еще один громкий удар.

"Поднялась пыль, вылетели окна в доме. Я побежал вниз, встретил семью и побежал в подвал", – говорит он.

Спасатели ГСЧС отмечают, что оккупанты кассетными боеприпасами попали в детскую площадку и двор дома. Среди раненых в Немышлянском районе – четверо детей. Правоохранители добавляют, что враг бил "вслепую" – просто куда попадут снаряды.

Это было около 18 часов вечера. Уже около полуночи Харьков снова обстреляли ракетами. Там полностью сгорел автосалон и школа, а также пострадали жилые дома.

По словам журналистки, ночь в Харькове снова прошла неспокойно. Утром 28 июня снова раздавались взрывы, но пока неизвестно, что это было.

Первые эмоции свидетелей и кровавый удар оккупантов во двор Харькова: видео



Ранее глава ОВА Олег Синегубов подчеркнул, что враг сознательно терроризирует мирных жителей. Российские оккупанты бьют по улицам и дворам. Страдает исключительно гражданская инфраструктура. Он призвал людей быть максимально осторожными и без необходимости не выходить на улицы.

Добавим, что 27 июня российские оккупанты также нанесли удар по ТРЦ в Кременчуге. Там разгорелся масштабный пожар. К моменту удара ракет в ТРЦ находились более тысячи мирных украинцев. По состоянию на 13:00 28 июня известно о 20 погибших и около 60 раненых.