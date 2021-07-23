Журналисты 24 канала выяснили, как выглядит номер и что входит в стоимость.

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Апартаменты за 20 тысяч гривен в сутки

По данным сервиса бронирования жилья Booking.com, отель начал принимать гостей с 2017 года. Он расположен в 36 километрах от города Приморск и в 50 километрах от Белосарайской косы. Отель предлагает различные типы номеров: от двухместного эконома до люксовых апартаментов с двумя спальнями.

Цены стартуют от 5 750 гривен с двух человек в сутки. Именно столько надо заплатить за проживание в двухместном номере экономкласса. Что касается люкса – здесь цены значительно выше. За люкс с двумя спальнями придется отдать сразу 20 355 гривен в сутки.

Что известно о люксовом номере в Бердянске

В вашем распоряжении будет номер площадью 120 квадратных метров с:

двумя спальнями,

гостиной,

балконом.

В стоимость также входит трехразовое питание, развлечения в виде игры в бильярд и мини-гольф, а также детский клуб.

Номер люкс в Бердянске за 20 тысяч гривен / Фото Booking.com

Интересно, что отдохнуть, скажем, на Сейшелах можно значительно дешевле. К примеру, стоимость президентского люкса с видом на море в одном из отелей составляет 14 407 гривен в сутки за 4 человека.

Сколько стоит отдых в Бердянске

Отдых на украинском курорте не обязательно должен стоить заоблачных денег. Так, к примеру, простые комнатки в частном секторе Бердянска обойдутся в среднем в 200 гривен за ночь. Из удобств вам предложат отдельную кровать, вентилятор и мини-холодильник.

От 500 гривен можно рассчитывать на отдельный номер с удобствами и кондиционером, а в некоторых вариантах даже с мини-кухней. А вот за 800 – 1 000 гривен вы получите комфортабельные номера, бассейн на территории.