Журналісти 24 каналу з'ясували, який вигляд має номер та що входить у вартість.

Апартаменти за 20 тисяч гривень на добу

За даними сервісу бронювання житла Booking.com, готель почав приймати гостей з 2017 року. Він розташований за 36 кілометрів від міста Приморськ і за 50 кілометрів від Білосарайської коси. Готель пропонує різні типи номерів: від двомісного економа до люксових апартаментів з двома спальнями.

Ціни стартують від 5 750 з двох людей за добу. Саме стільки треба заплатити за проживання у двомісному номері економкласу. Щодо люксу – тут ціни значно більші. За люкс з двома спальнями доведеться віддати одразу 20 355 гривень за добу.

Що відомо про люксовий номер у Бердянську

У вашому розпорядженні буде номер площею 120 квадратних метрів з:

двома спальнями,

вітальнею,

балконом.

У вартість також входить триразове харчування, розваги у вигляді гри в більярд і мінігольф, а також дитячий клуб.

Номер люкс у Бердянську за 20 тисяч гривень / Фото Booking.com

Цікаво, що відпочинок, скажімо, на Сейшелах можна значно дешевше. До прикладу, вартість президентського люксу з видом на море в одному з готелів складає 14 407 гривень за добу за 4 людини.

Скільки коштує відпочинок у Бердянську

Відпочинок на українському курорті не обов'язково має коштувати захмарних грошей. Так, до прикладу, прості кімнатки в приватному секторі Бердянська обійдуться в середньому 200 гривень за ніч. Зі зручностей вам запропонують окреме ліжко, вентилятор та мініхолодильник.

Від 500 гривень можна розраховувати на окремий номер зі зручностями та кондиціонером, а в деяких варіантах навіть з мінікухнею. А от за 800 – 1000 гривень ви отримаєте комфортабельні номери, басейн на території.