"Номер подтопило, потолок обвалился": украинец показал "ад" во время отдыха в Египте
Источник:фейсбук Османа Пашаева
Новый год принес в Египет настоящее стихийное бедствие – дожди и снегопады. С непогодой не могут справиться и в гостиницах. Об испорченном отдыхе украинцы делятся впечатлениями в соцсетях.
О настоящем "аде" во время отдыха в Шарм-эль-Шейхе рассказал журналист Осман Пашаев. Он показал фото и видео с последствиями тропического ливня.
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В номерах воды было по щиколотки
За час залило балконы всех номеров. В комнате вода по щиколотку, просто потому, что ей некуда стекать. Вся территория обложена плиткой,
– написал Пашаев.
Пашаев рассказал, что в холле прячется много людей. На них упала часть потолка из гипсокартона. "Чудом египетской физики" отдыхающий назвал то, что вода стекала даже через приборы освещения. К счастью, током еще никого не ударило.
По словам Пашаева, персонал не знает, как выйти из этой ситуации. Люди находятся просто в беспомощном состоянии.
Смотрите видео из отеля в Шарм-эль-Шейхе / Видео Пашаева:
В отеле упала часть потолка / Фото из фейсбука Османа Пашаева
Коротко о непогоде в Египте в начале января:
- Уже в первый день нового 2022 года накрыло дождем и снегом курорт Хургаду.
- На автодорогах возникла пробка из-за непогоды.
- Местные власти сообщили, что жертвами стихийного бедствия стали уже 3 человека.
- В Египте объявили чрезвычайную ситуацию. Пришлось отменить обучение в школах.