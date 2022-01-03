"Номер подтопило, потолок обвалился": украинец показал "ад" во время отдыха в Египте

Новый год принес в Египет настоящее стихийное бедствие – дожди и снегопады. С непогодой не могут справиться и в гостиницах. Об испорченном отдыхе украинцы делятся впечатлениями в соцсетях.

О настоящем "аде" во время отдыха в Шарм-эль-Шейхе рассказал журналист Осман Пашаев. Он показал фото и видео с последствиями тропического ливня.

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В номерах воды было по щиколотки

За час залило балконы всех номеров. В комнате вода по щиколотку, просто потому, что ей некуда стекать. Вся территория обложена плиткой,

– написал Пашаев.

Пашаев рассказал, что в холле прячется много людей. На них упала часть потолка из гипсокартона. "Чудом египетской физики" отдыхающий назвал то, что вода стекала даже через приборы освещения. К счастью, током еще никого не ударило.

По словам Пашаева, персонал не знает, как выйти из этой ситуации. Люди находятся просто в беспомощном состоянии.

Смотрите видео из отеля в Шарм-эль-Шейхе / Видео Пашаева:



В отеле упала часть потолка / Фото из фейсбука Османа Пашаева

Коротко о непогоде в Египте в начале января: