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Ноняк убеждает, что будет бороться с коррупцией в Укртрансбезпеке

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Михаил Ноняк пытается остановить коррупуцию в Укртрансбезпеке
Михаил Ноняк пытается остановить коррупуцию в Укртрансбезпеке / Фото из открытых источников

Глава Укртрансбезпеки Михаил Ноняк планирует усилить борьбу и выявление коррупционеров в возглавляемом им учреждении.

Об этом Ноняк рассказал на пресс-конференции в "Укринформ".

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По его словам, в Укртрансбезпеке с 2017 года на взятках были задержаны около 10 работников. В этом году – уже трое.

Вы уже знаете, что вчера был задержан работник Укртрансбезпеки. С этими проявлениями мы боремся в нашей структуре, и хочу подчеркнуть, что мы и дальше будем очищать нашу службу от тех, кто имеет какие-то коррупционные риски и проявления, тех, которые не понимают, что нужно жить и работать по закону. Мы таких людей будем привлекать к дисциплинарной ответственности и увольнять,
– сказал Ноняк.

Он рассказал, что на следующей неделе планирует провести антикоррупционное совещание, чтобы "напомнить нашим работникам, что они должны забыть родственные связи, “право звонка” или что-то подобное". На него будут приглашены общественные организации по соответствующему антикоррупционному направлению и силовые подразделения. С целью выявления коррупционеров в Укртрансбезпеке продолжается постоянное сотрудничество с правоохранительными органами.

Напомним, 5 апреля министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что имеет факты злоупотреблений Михаилом Ноняком на занимаемой должности.

Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Омелян Коррупция
Источник: 24 Канал
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