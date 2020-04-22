Нормандская четверка в режиме видеоконференции будет заседать на следующей неделе
На следующей неделе состоится заседание глав МИД стран нормандской четверки. Из-за пандемии коронавируса и карантина оно пройдет в формате видеоконференции.
О возобновлении работы в нормандском формате сообщил министр иностранных дел Германии Гайко Маас во время своей пресс-конференции.
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Он подчеркнул, что об этом договорились министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России. Ранее они провели телефонные переговоры.
Мы договорились и радуемся, что состоится видеоконференция в нормандском формате на уровне министров. Она состоится на следующей неделе,
– сказал Гайко Маас.
Он также подчеркнул, что на переговорах с тремя своими другими коллегами обсуждался вопрос, что договоренности нормандского саммита 9 декабря 2019 года до сих пор не выполнены. Министры договорились, что сейчас очень важно, чтобы эти договоренности были выполнены. Для этого им нужно придать новый импульс.
Что известно о переговорах в нормандском формате?
Последний раз встреча нормандской четверки происходила 9 декабря 2019 года. Это была первая встреча еще с 2016 года, а новый Президент Украины Владимир Зеленский заменил на переговорах своего предшественника Петра Порошенко.
Тогда участники встречи договорились, что в следующий раз соберутся через 4 месяца – как раз апреле 2020 года. Впрочем, переговорный процесс был очень затруднен пандемией коронавируса.
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