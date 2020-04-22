Нормандська четвірка у режимі відеоконференції засідатиме вже наступного тижня

Наступного тижня відбудеться засідання глав МЗС країн нормандської четвірки. Через пандемію коронавірусу та карантинні обмеження воно відбудеться у форматі відеоконференції.

Про відновлення роботи у нормандському форматі повідомив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас під час своєї пресконференції.

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Він підкреслив, що про це домовилися міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії. Раніше вони провели телефонні переговори.

Ми домовилися і радіємо, що відбудеться відеоконференція в нормандському форматі на рівні міністрів. Вона відбудеться наступного тижня,

– сказав Гайко Маас.

Він також підкреслив, що на переговорах з трьома своїми іншими колегами обговорювалося питання, що домовленості нормандського саміту 9 грудня 2019 року досі не виконані. Міністри дійшли згоди, що наразі дуже важливо, аби ці домовленості були виконані. Для цього їм потрібно надати нового імпульсу.

Що відомо про переговори у нормандському форматі?Востаннє зустріч нормандської четвірки відбувалася 9 березня 2019 року. Це була перша зустріч ще з 2016 року, а новий Президент України Володимир Зеленський замінив на переговорах свого попередника Петра Порошенка.



Тоді учасники зустрічі домовилися, що наступного разу зберуться через 4 місяці – саме у квітня 2020 року. Втім переговорний процес був дуже ускладнений пандемією коронавірусу.