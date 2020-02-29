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      Нормандская встреча может быть перенесена с апреля на немного позже, – Пристайко

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      Нормандская встреча в 2020 году может произойти чуть позже апреля. При этом по реакции России на сегодня видно, что "российская сторона начинает съезжать с темы".

      "Я бы не использовал слова "перенесена" и "отменена" (нормандская встреча). Вопрос был в том, будет ли встреча в апреле. Я просто напомнил журналистам, что лидеры договорились встретиться через 4 месяца. Очевидно, 9 декабря все считали, что через 4 месяца – это в апреле. Но мы сейчас видим по реакции РФ – российская сторона начинает съезжать с темы. И то, что я говорил, мы не должны ставить апрель и все. Наша задача – выполнить все 7 пунктов (договоренностей на предыдущей встрече)", – сказал глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире одного из телеканалов.

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      Меня спросили, состоится ли встреча лидеров в апреле. Мы планировали, что будет через 4 месяца. Хотел бы, чтобы состоялась... Но очевидно, что может быть перенесена чуть дальше,
      – добавил Пристайко.

      При этом в марте должна состояться встреча министров иностранных дел 4 стран нормандского формата. Если же лидеры "нормандской четверки" таки решат встретиться в апреле, то встречи глав МИД уже не будет, добавил Пристайко.

      Напомним, о чем договорилась "нормандская четверка" в декабре 2019 года:нормандська зустріч 2019 домовленості нормандська четвірка про що домовились
      Договоренности "нормандской четверки" на встрече 9 декабря 2019 года / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия МИД Украины Вадим Пристайко Нормандский формат
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