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      Нормандська зустріч може бути перенесена з квітня трохи далі, – Пристайко

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      Пристайко заявив, що нормандська зустріч 2020 може бути перенесена з квітня на пізніший час / Пресслужба Кабміну

      Нормандська зустріч у 2020 році може відбутися трохи пізніше квітня. При цьому з реакції Росії на сьогодні видно, що "російська сторона починає з'їжджати з теми.

      "Я б не використовував слова "перенесена" і "скасована" (нормандська зустріч). Питання було в тому, чи буде зустріч у квітні. Я просто нагадав журналістам, що лідери домовилися зустрітися через 4 місяці. Очевидно, 9 грудня всі вважали, що через 4 місяці – це в квітні. Але ми зараз бачимо з реакції РФ – російська сторона починає з'їжджати з теми. І те, що я говорив, ми не повинні ставити квітень і все. Наше завдання – виконати всі 7 пунктів (домовленостей на попередній зустрічі)", – сказав глава МЗС України Вадим Пристайко в ефірі одного з телеканалів.

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      Мене запитали, чи відбудеться зустріч лідерів у квітні. Ми планували, що буде через 4 місяці. Хотів би, щоб відбулася... Але очевидно, що може бути перенесена трохи далі,
      – додав Пристайко.

      При цьому в березні має відбутися зустріч міністрів закордонних справ 4 країн нормандського формату. Якщо ж лідери "нормандської четвірки" таки вирішать зустрітися у квітні, то зустріч голова МЗС вже не відбудеться, додав Пристайко.

      Нагадаємо, про що домовилась "нормандська четвірка" у грудні 2019 року:нормандська зустріч 2019 домовленості нормандська четвірка про що домовились
      Домовленості "нормандської четвірки" на зустрічі 9 грудня 2019 року / Інфографіка 24 каналу

      Коронавірус з Китаю: останні новини
      сьогодні
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Війна на Донбасі Україна – Росія МЗС України Вадим Пристайко Нормандський формат Новини України Новини політики
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