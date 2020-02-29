Нормандська зустріч може бути перенесена з квітня трохи далі, – Пристайко

Нормандська зустріч у 2020 році може відбутися трохи пізніше квітня. При цьому з реакції Росії на сьогодні видно, що "російська сторона починає з'їжджати з теми.

"Я б не використовував слова "перенесена" і "скасована" (нормандська зустріч). Питання було в тому, чи буде зустріч у квітні. Я просто нагадав журналістам, що лідери домовилися зустрітися через 4 місяці. Очевидно, 9 грудня всі вважали, що через 4 місяці – це в квітні. Але ми зараз бачимо з реакції РФ – російська сторона починає з'їжджати з теми. І те, що я говорив, ми не повинні ставити квітень і все. Наше завдання – виконати всі 7 пунктів (домовленостей на попередній зустрічі)", – сказав глава МЗС України Вадим Пристайко в ефірі одного з телеканалів.

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Мене запитали, чи відбудеться зустріч лідерів у квітні. Ми планували, що буде через 4 місяці. Хотів би, щоб відбулася... Але очевидно, що може бути перенесена трохи далі,

– додав Пристайко.

При цьому в березні має відбутися зустріч міністрів закордонних справ 4 країн нормандського формату. Якщо ж лідери "нормандської четвірки" таки вирішать зустрітися у квітні, то зустріч голова МЗС вже не відбудеться, додав Пристайко.

Нагадаємо, про що домовилась "нормандська четвірка" у грудні 2019 року:

Домовленості "нормандської четвірки" на зустрічі 9 грудня 2019 року / Інфографіка 24 каналу