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      Я про це не чув, – Лавров заперечив саміт у квітні і озвучив Україні вимоги

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      Лавров заперечив роведення саміту у квітні / ТАСС

      У Росії знову говорять про те, що про проведення зустрічі в нормандському форматі вже у квітні нічого не знають. Однак при цьому там називають умови для проведення наступного саміту.

      Говорити про підготовку нового саміту можна буде тільки після виконання рішень попереднього саміту і узгодження проєкту документа. Про це заявив очільник МЗС Росії Сергій Лавров, пише "Інтерфакс-Україна".

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      Лавров стверджує, що "не чув про плани зустрічі міністрів через місяць". Він переконує, що Росія буде розмовляти про терміни лише за певних умов.

      Ми будемо розмовляти про терміни наступного саміту тільки коли, по-перше, буде виконано все те, про що говорили в Парижі, включаючи нормалізацію на землі і розмінування, політичні питання, пов'язані з "формулою Штайнмаєра", і закріпленням аспектів особливого статусу (Донбасу) на постійній основі у законодавстві України,
      – сказав він.

      Ще одна вимога Росії, за словами Лаврова, підготовка проєкту підсумкового документа й ого підписання.

      "Щоб не було знову вже під час саміту (спроб – 24 канал) руйнувати досягнуті домовленості", – заявив російський міністр.

      До теми. Попередній саміт у нормандському форматі відбувся 9 грудня у Парижі. Це була перша зустріч з 2016 року, коли лідери України, Франції, Німеччини та Росії Володимир Путін сіли за стіл переговорів. Крім того, у межах нормандського саміту вперше зустрілися український лідер Володимир Зеленський і його російський колега Володимир Путін.

      Саміт у нормандському форматі
      Про що домовились у Парижі 9 грудня / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Нормандський формат Сергій Лавров
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