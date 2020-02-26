Відомо, коли відбудеться зустріч глав МЗС країн нормандського формату

Зустріч глав зовнішньополітичних відомств країн "нормандської четвірки" планують провести наприкінці березня.

Глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що під час зустрічі міністри Франції, Німеччини, України та Росії обговорять майбутній нормандський формат, повідомляє УНІАН.

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Зможемо зрозуміти, як ми просуваємося, і що ми готуємо лідерам для зустрічі,

– пояснив Пристайко.

Міністр зауважив, що Росія не висуває вимог для проведення зустрічі лідерів країн нормандського формату. Пристайко наголосив на відсутністі прогресу на всіх напрямках, які були обговорені лідерами на саміті у Парижі 9 грудня.

Ми хотіли б, щоб Росія якраз і почала це виконувати для того, щоб ми могли зустрітися,

– сказав Вадим Пристайко.

За словами політика, у РФ рішення приймає лише одна людина. "Саме для цього з цією конкретною людиною необхідна зустріч. Це президент Російської Федерації Путін", – підсумував Вадим Пристайко.

Водночас очільник МЗС Росії Сергій Лавров стверджує, що "не чув про плани зустрічі міністрів через місяць". Він переконує, що Росія буде розмовляти про терміни лише за певних умов. Детальніше – за посиланням.

Що відомо про попередню зустріч у нормандському форматі?Попередня зустріч у нормандському форматі відбулася 9 грудня у Парижі. Це перша зустріч з 2016 року, коли лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін сіли за стіл переговорів. Під час саміту сторони домовилися про наступну зустріч "через 4 місяці", тобто у квітні.



Про що домовились у Парижі 9 грудня / Інфографіка 24 каналу