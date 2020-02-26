Известно, когда состоится встреча глав МИД стран нормандского формата

Встречу глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" планируют провести в конце марта.

Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что во время встречи министры Франции, Германии, Украины и России обсудят предстоящий нормандский формат, сообщает УНИАН.

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Сможем понять, как мы продвигаемся, и что мы готовим лидерам для встречи,

– пояснил Пристайко.

Министр отметил, что Россия не выдвигает требований для проведения встречи лидеров стран нормандского формата. Пристайко отметил отсутствие прогресса во всех направлениях, которые были обсуждены лидерами на саммите в Париже 9 декабря.

Мы хотели бы, чтобы Россия как раз и начала это делать для того, чтобы мы могли встретиться,

– сказал Вадим Пристайко.

По словам политика, в РФ решения принимает только один человек. "Именно для этого с этим конкретным человеком необходима встреча. Это президент Российской Федерации Путин", – подытожил Вадим Пристайко.

В то же время глава МИД России Сергей Лавров утверждает, что "не слышал о планах встречи министров через месяц". Он утверждает, что Россия будет разговаривать о сроках лишь при определенных условиях. Подробнее – по ссылке.

Что известно о предварительной встрече в нормандском формате?Предыдущая встреча в нормандском формате состоялась 9 января в Париже. Это первая встреча с 2016 года, когда лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин сели за стол переговоров. Во время саммита стороны договорились о следующей встрече "через 4 месяца", то есть в апреле.

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