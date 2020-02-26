16:04
26 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      СЕРГЕЙ ТИГИПКО КОРОНАВИРУС COVID-19 АННЕКСИЯ КРЫМА НОВЫЕ САНЖАРЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Нимфа Виола дарит радость ближним. Фирменная русская походка
      Вєсті Кремля
      22:15, 25 февраля
      Вести.UA: Самопожертвование сына Порошенко. Труханов не тонет
      Вєсті.UA
      19:17, 25 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      СЕРГЕЙ ТИГИПКО КОРОНАВИРУС COVID-19 АННЕКСИЯ КРЫМА НОВЫЕ САНЖАРЫ

      Известно, когда состоится встреча глав МИД стран нормандского формата

      - Читати новину українською
      Встреча глав МИД стран нормандского формата будет в конце марта / Пресс-служба Кабмина

      Встречу глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" планируют провести в конце марта.

      Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что во время встречи министры Франции, Германии, Украины и России обсудят предстоящий нормандский формат, сообщает УНИАН.

      Надо знать: Минские договоренности: что это и почему документ нуждается в изменениях

      Сможем понять, как мы продвигаемся, и что мы готовим лидерам для встречи,
      – пояснил Пристайко.

      Министр отметил, что Россия не выдвигает требований для проведения встречи лидеров стран нормандского формата. Пристайко отметил отсутствие прогресса во всех направлениях, которые были обсуждены лидерами на саммите в Париже 9 декабря.

      Мы хотели бы, чтобы Россия как раз и начала это делать для того, чтобы мы могли встретиться,
      – сказал Вадим Пристайко.

      По словам политика, в РФ решения принимает только один человек. "Именно для этого с этим конкретным человеком необходима встреча. Это президент Российской Федерации Путин", – подытожил Вадим Пристайко.

      В то же время глава МИД России Сергей Лавров утверждает, что "не слышал о планах встречи министров через месяц". Он утверждает, что Россия будет разговаривать о сроках лишь при определенных условиях. Подробнее – по ссылке.

      Что известно о предварительной встрече в нормандском формате?Предыдущая встреча в нормандском формате состоялась 9 января в Париже. Это первая встреча с 2016 года, когда лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин сели за стол переговоров. Во время саммита стороны договорились о следующей встрече "через 4 месяца", то есть в апреле.

      Саміт у нормандському форматіО чем договорились в Париже 9 Декабря / Инфографика 24 канала

      Сколько людей заболели вирусом из Китая и в каких странах: онлайн-карта
      сегодня
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Владимир Путин МИД Украины Война на Донбассе Украина – Россия Новости России Новости Франции Вадим Пристайко Нормандский формат Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:00 Российские спецслужбы скрывают смерть своих наемников-"вагнеровцов" в Сирии: детали
      Михайло Макарук
      сегодня , 16:00 Опустошены и опрошены. Украина не видит перемен
      Леонід Швець
      сегодня , 15:30 Хочу побить мировой рекорд, – эксклюзивное интервью с легкоатлеткой Ярославой Магучих
      Станіслав Безушко
      25 февраля , 15:52 Лучшие дилеры по продажам электрокаминов Dimplex посетили масштабный завод в Ирландии
      Соня Волошин
      сегодня , 12:00 Кастинг стартовал: кто, вероятно, может занять кресло премьер-министра
      Юрій Бутусов
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук