Нормандская встреча в Париже: что известно о результатах и последствиях

Нормандский саммит с участием лидеров Украины Владимира Зеленского, Франции Эммануэля Макрона, Германии Ангелы Меркель и России Владимира Путина завершился. Какая была эта встреча и какие последствия будет иметь – в материале 24 канала.

Встреча получилась насыщенной, но без ярких "измен" или "побед". Президенты Франции, Германии, Украины и России достигли ряда договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. И договорились контрольно встретиться еще через четыре месяца – чтобы продолжить договариваться.

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О чем говорили президенты?

О восстановлении украинского контроля над границей. Но каких-то договоренностей по этому вопросу не достигли. Как и в проведении выборов на пока оккупированных территориях. Договорились абстрактно создать предпосылки для проведения местных выборов в течение 4 месяцев.

О прекращении огня. Если повезет, то договоренности сработают и все сделают все возможное для поддержки режима прекращения огня до конца 2019 года.

Об обмене пленными. Обмен в формате "всех на всех" должен состояться до 31 декабря.

О разведении сил. Путин предлагал развести силы вдоль всей линии столкновения. Украинская сторона от такого варианта отказалась. В конце концов, согласовали три участка разведения, впрочем, какие именно – не уточняется.

О газе. Что важно – уступок Украина в этом вопросе не сделала, от судебных исков не отказывается, по контракту договорились договариваться. Об этом сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, который принимал участие в этой встрече.

О Крыме масшабно во время встречи не говорили. Однако во время пресс-конференции Зеленский отдельно напомнил, что Крым – это Украина.

Чем встреча была важна?

Потому что встречи в нормандском формате позволяют договариваться на уровне самих лидеров стран. С участием посредников, значимость которых признают обе стороны. Для России Германия и Франция важны в этом процессе, потому что она рассчитывает на уступки не только от Украины, но и от Европейского союза. Для Украины привлечение этих партнеров позволяет повысить свой вес на этих переговорах.

В теории это должно было гарантировать более серьезное отношение сторон к достигнутым договоренностям. Даже если стороны просто договорились договариваться дальше.

Что будет после переговоров в Париже?

Для Украины пока что ничего не изменится.

Российские СМИ будут везде громко сообщать, что Путин опять всех переиграл и намекать на неготовность Украины к переговорам.

Акция на Банковой, которая напоминала Зеленскому о недопустимости выходить за "красные линии", должна была бы разойтись на ближайшие четыре месяца – до следующей запланированной встречи.

Зеленский не пересек ни одну из обозначенных на акции "красных линий":

никаких компромиссов по унитарному государству и никакой федерализации;

никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса;

никаких политический действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации;

никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма Украине;

никакого прекращения международных судебных процессов против России.

Отметим: на пресс-конференции Зеленский заметил, что никакой федерализации в Украине быть не может, тогда как Путин отметил, что в Конституции Украины должен быть прописан особый статус оккупированных сейчас территорий. Официальное коммюнике, опубликованное на сайте Президента, указывает, что стороны абстрактно считают "необходимым инкорпорировать" формулу Штайнмайера "в украинское законодательство". Учитывая, что каждая из сторон имеет свое видение этой формулы – именно эта тема будет самой обсуждаемой во время следующей встречи.

Что произошло в Париже?

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина с участием лидеров Франции и Германии Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель. Лидеры этих стран являются участниками так называемого нормандского формата переговоров, который возник в 2014 году для урегулирования ситуации на Донбассе. Всего в рамках этого формата произошло уже 5 таких встреч лидеров стран, последняя была осенью 2016 года.

В состав украинской делегации на этот раз вошли, среди прочих, глава МВД Арсен Аваков, председатель СБУ Иван Баканов и главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак. Ранее руководители этих ведомств участия в нормандских саммитах не брали.

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Кроме них, украинскую сторону представляли также министр иностранных дел Вадим Пристайко, глава ОП Андрей Богдан, министр энергетики Алексей Оржель, а также исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

С российской стороны в Париж прибыли глава МИД России Сергей Лавров, глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак.

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Как проходила встреча?

Интригующе. Главным образом – из-за масштабного списка тем, которые должны были обсуждаться на встрече и в первую личную встречу Путина и Зеленского, ожидания от которой были очень разнообразными.

Сначала в Елисейский дворец прибыла Ангела Меркель, затем – Владимир Зеленский.

Путин прибыл последним. Собственно, именно из-за его опоздания встреча началась с задержкой.

Из скандалов зафиксировали лишь попытку активисток Femen, которые довольно быстро нейтрализовали.

Перед переговорами "нормандской четверки" состоялись двусторонние встречи, в частности, Зеленский встретился и с Меркель, и с Макроном. Сама встреча нормандской четверки проходила за закрытыми дверями.

Пока она продолжалась, журналисты российских и украинских изданий пытались понять, пожали ли Зеленский и Путин руки друг другу и кто из них выглядел более довольным. В конце концов, присутствующие в Елисейском дворце сделали вывод, что несмотря на заявления представителя Путина, Зеленский не жал руку российскому президенту.

Также сотрудники медиа активно обсуждали, что Президент Украины выглядел значительно лучше главы Кремля и имел заметно более позитивный настрой.

Впоследствии, ради первых переговоров президентов России и Украины в формате "тет-а-тет" встречу в нормандском формате прервали. Эта часть встречи была одним из самых больших рисков для Зеленского, о чем говорили не только в Украине, но и за ее пределами.

At Monday's summit in Paris, the "Steinmeier formula" for solving the Ukraine crisis will be on the table. It's a trap yet Zelensky will likely be pushed into it by his Western partners, each for his/her own self-interested reasons. Read more https://t.co/bt0OQOwumk — Michael Carpenter (@mikercarpenter) 4 декабря 2019 г.

My curtain-raiser OpEd for @CNNOpinion on the ‘Normandy Format’ peace talks about to start here in Paris: Ukraine's president hasn't played a role this difficult since he starred on reality TV #ukraine #ImpeachmentHearing https://t.co/iqtQ1B21sN — Michael Bociurkiw (@WorldAffairsPro) 9 декабря 2019 г.

Зеленский и Путин провели вместе чуть больше часа – после нее они снова присоединились к Меркель и Макрону. Во время общения Зеленского и Путина фото и видеосъемка не проводились – об этом договорились обе стороны.

Детали переговоров до официальной пресс-конференции раскрывать не стали. Однако журналисты со ссылкой на различные источники начали осторожно сообщать, что прорыва не произошло, измены также не произошло.

Стороны договорились договариваться.