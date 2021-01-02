Из-за масштабного оползня в Норвегии пропали без вести 10 человек. Уже удалось найти 2 из них, к сожалению, мертвыми.

Спасатели уже четвертый день ищут людей под завалами. Об этом сообщает телерадиокомпания NRK.

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Поисково-спасательная команда с собаками утром 2 января нашла под завалами мертвым еще одного человека. Первого – нашли вечером 1 января.

В полиции пока не сообщают деталей о личностях погибших. Спасательная команда все еще не теряет надежды найти остальных – 8 пропавших – живыми.

Спасательная операция идет полным ходом. В зоне оползня работают 3 команды USAR и команды с собаками. Мы ищем там, где вероятнее всего могут быть люди. Среди прочего, мы подходили к некоторым авто, но никого не нашли,

– рассказал координатор спасателей Рой Алквиста.

В чем сложность поисков

В зону оползня спасатели зашли только 1 января. Ранее это считалось слишком опасным, а поиски осуществлялись только с помощью техники.

Работу спасателей осложняет время года, поскольку сейчас световой день на юге Норвегии длится всего несколько часов.

Справка. В среднем за год в Норвегии происходит один сдвиг в зоне похожих почв, как на месте обвала. Впрочем, эксперты отмечают, что случай возле Аска – исключительная и редкая по своим масштабам трагедия. Последний раз смещение подобного масштаба происходило в 1893 году, тогда погибли 116 человек.

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