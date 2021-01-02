Нашли мертвыми: в Норвегии нашли уже 2 из 10 пропавших без вести
Из-за масштабного оползня в Норвегии пропали без вести 10 человек. Уже удалось найти 2 из них, к сожалению, мертвыми.
Спасатели уже четвертый день ищут людей под завалами. Об этом сообщает телерадиокомпания NRK.
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Поисково-спасательная команда с собаками утром 2 января нашла под завалами мертвым еще одного человека. Первого – нашли вечером 1 января.
В полиции пока не сообщают деталей о личностях погибших. Спасательная команда все еще не теряет надежды найти остальных – 8 пропавших – живыми.
Спасательная операция идет полным ходом. В зоне оползня работают 3 команды USAR и команды с собаками. Мы ищем там, где вероятнее всего могут быть люди. Среди прочего, мы подходили к некоторым авто, но никого не нашли,
– рассказал координатор спасателей Рой Алквиста.
В чем сложность поисков
В зону оползня спасатели зашли только 1 января. Ранее это считалось слишком опасным, а поиски осуществлялись только с помощью техники.
Работу спасателей осложняет время года, поскольку сейчас световой день на юге Норвегии длится всего несколько часов.
Оползень в Норвегии: главное
- Масштабный оползень случился 30 декабря в городке Аск в 25 км от Осло. Длина оползня – 700 метров.
- В результате серьезно пострадали 14 жилых домов. Спасателям пришлось эвакуировать более 1 тысячи жителей. Кроме того, известно о как минимум 10 пострадавших.
- Пострадали и животные. Одну собаку спасателям удалось откопать.
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