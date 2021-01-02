Через масштабний зсуву ґрунту у Норвегії зникли безвісти 10 людей. Вже вдалося відшукати 2 із них, на жаль, мертвими.

Рятувальники вже четвертий день шукають людей під завалами. Про це повідомляє телерадіокомпанія NRK.

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Пошуково-рятувальна команда із собаками зранку 2 січня знайшла під завалами мертвою ще одну людину. Першу – віднайшли ввечері 1 січня.

У поліції наразі не повідомляють будь-які деталі про особи загиблих. Рятувальна команда все ще не втрачає надії знайти решту – 8 зниклих осіб – живими.

Рятувальна операція триває повним ходом. У зоні зсуву працюють 3 команди USAR та команди з собаками. Ми шукаємо там, де найімовірніше можуть бути люди. Серед іншого, ми підходили до деяких авто, але нікого не знайшли,

– розповів координатор рятувальників Рой Алквіст.

В чому складність пошуків

У зону зсуву рятувальники зайшли лише 1 січня. Раніше це вважалося надто небезпечним, а пошуки здійснювалися тільки за допомогою техніки.

Роботу рятувальників ускладнює пора року, оскільки зараз світловий день на півдні Норвегії триває лише декілька годин.

Довідка. В середньому за рік у Норвегії стається один зсув у зоні схожих ґрунтів, як на місці обвалу. Втім, експерти зазначають, що випадок біля Аска – виняткова і рідкісна за своїми масштабами трагедія. Востаннє зсув подібного масштабу стався у 1893 році, тоді загинули 116 людей.

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