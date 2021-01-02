Знайшли мертвими: у Норвегії відшукали вже 2 з 10 зниклих безвісти
Через масштабний зсуву ґрунту у Норвегії зникли безвісти 10 людей. Вже вдалося відшукати 2 із них, на жаль, мертвими.
Рятувальники вже четвертий день шукають людей під завалами. Про це повідомляє телерадіокомпанія NRK.
До теми У Норвегії стався зсув ґрунту: 10 людей постраждали, 15 – зникли безвісти
Пошуково-рятувальна команда із собаками зранку 2 січня знайшла під завалами мертвою ще одну людину. Першу – віднайшли ввечері 1 січня.
У поліції наразі не повідомляють будь-які деталі про особи загиблих. Рятувальна команда все ще не втрачає надії знайти решту – 8 зниклих осіб – живими.
Рятувальна операція триває повним ходом. У зоні зсуву працюють 3 команди USAR та команди з собаками. Ми шукаємо там, де найімовірніше можуть бути люди. Серед іншого, ми підходили до деяких авто, але нікого не знайшли,
– розповів координатор рятувальників Рой Алквіст.
В чому складність пошуків
У зону зсуву рятувальники зайшли лише 1 січня. Раніше це вважалося надто небезпечним, а пошуки здійснювалися тільки за допомогою техніки.
Роботу рятувальників ускладнює пора року, оскільки зараз світловий день на півдні Норвегії триває лише декілька годин.
Зсув ґрунту у Норвегії: головне
- Масштабний зсув ґрунту трапився 30 грудня у містечку Аск за 25 км від Осло. Довжина зсуву – 700 метрів.
- Внаслідок цього серйозно постраждали 14 житлових будинків. Рятувальникам довелось евакуювати понад 1000 жителів. Крім того, відомо про щонайменше 10 потерпілих.
- Постраждали і тварини. Одну собаку рятувальникам вдалося відкопати.
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