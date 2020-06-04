В Норвегии из-за оползня часть поселка обрушилась в море: под воду ушло 8 домов. Власти эвакуировали людей вертолетами.

Инцидент произошел в норвежской коммуне Алта, что на севере страны. К счастью, никто не пострадал, сообщает Forbes.

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Оползень, шириной более 600 метров, произошел из-за подземных толчков. Они часто встречаются на мысе Кракнесет, где расположен поселок. Вследствие этого откололась часть поселения и уплыла в море.

Оползень смыл часть норвежского поселка под воду: смотрите видео

Большинство смытых в море домов были предназначены для отдыха – люди должны были заселяться туда через 2 дня.



Оползень произошел на севере Норвегии / Фото NVE

СМИ сообщают, что после масштабного оползня произошло еще несколько небольших. По данным специалистов, все еще существует риск новых оползней. Сейчас ситуацию на мысе Кракнесет отслеживают спасатели.

Из-за высокой сейсмической активности им не сразу удалось прибыть на место происшествия. Правоохранители проверяют, не остались ли на месте оползня люди.