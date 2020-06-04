В Норвегии оползень смыл в воду поселок: 8 домов под водой – видео
В Норвегии из-за оползня часть поселка обрушилась в море: под воду ушло 8 домов. Власти эвакуировали людей вертолетами.
Инцидент произошел в норвежской коммуне Алта, что на севере страны. К счастью, никто не пострадал, сообщает Forbes.
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Оползень, шириной более 600 метров, произошел из-за подземных толчков. Они часто встречаются на мысе Кракнесет, где расположен поселок. Вследствие этого откололась часть поселения и уплыла в море.
Оползень смыл часть норвежского поселка под воду: смотрите видео
Большинство смытых в море домов были предназначены для отдыха – люди должны были заселяться туда через 2 дня.
Оползень произошел на севере Норвегии / Фото NVE
СМИ сообщают, что после масштабного оползня произошло еще несколько небольших. По данным специалистов, все еще существует риск новых оползней. Сейчас ситуацию на мысе Кракнесет отслеживают спасатели.
Из-за высокой сейсмической активности им не сразу удалось прибыть на место происшествия. Правоохранители проверяют, не остались ли на месте оползня люди.