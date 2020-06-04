У Норвегії через зсув ґрунту частина селища обвалилася у море: під воду пішло 8 будинків. Влада евакуювала людей гелікоптерами.

Інцидент стався в норвезькій комуні Алта, що на півночі країни. На щастя, ніхто не постраждав, повідомляє Forbes.

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Зсув ґрунту, шириною понад 600 метрів, стався через підземні поштовхи. Вони часто трапляються на мисі Кракнесет, де розташоване селище. Внаслідок цього відкололася частина поселення і попливла у море.

Зсув ґрунту змив частину норвезького селища під воду: дивіться відео

Більшість змитих в море будинків були призначені для відпочинку – люди мали заселятися туди через 2 дні.

ЗМІ повідомляють, що після масштабного зсуву сталося ще кілька невеликих. За даними фахівців, все ще існує ризик нових зсувів ґрунту.



Зсув ґрунту стався на півночі Норвегії / Фото NVE

Наразі ситуацію на мисі Кракнесет відстежують рятувальники.

Через високу сейсмічну активність їм не одразу вдалося прибути на місце події. Правоохоронці перевіряють, чи не залишилися у місці зсуву люди.