В Норвегії зсув ґрунту змив у воду селище: 8 будинків під водою – відео
У Норвегії через зсув ґрунту частина селища обвалилася у море: під воду пішло 8 будинків. Влада евакуювала людей гелікоптерами.
Інцидент стався в норвезькій комуні Алта, що на півночі країни. На щастя, ніхто не постраждав, повідомляє Forbes.
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Зсув ґрунту, шириною понад 600 метрів, стався через підземні поштовхи. Вони часто трапляються на мисі Кракнесет, де розташоване селище. Внаслідок цього відкололася частина поселення і попливла у море.
Зсув ґрунту змив частину норвезького селища під воду: дивіться відео
Більшість змитих в море будинків були призначені для відпочинку – люди мали заселятися туди через 2 дні.
ЗМІ повідомляють, що після масштабного зсуву сталося ще кілька невеликих. За даними фахівців, все ще існує ризик нових зсувів ґрунту.
Зсув ґрунту стався на півночі Норвегії / Фото NVE
Наразі ситуацію на мисі Кракнесет відстежують рятувальники.
Через високу сейсмічну активність їм не одразу вдалося прибути на місце події. Правоохоронці перевіряють, чи не залишилися у місці зсуву люди.