В Норвегии оштрафовали премьера из-за нарушения карантина
Норвежская полиция 9 апреля оштрафовала премьер-министра Эрну Солберг. Правоохранители заявили, что это произошло из-за нарушения правил социального дистанцирования.
Источник:Der Spiegel
Соответствующие нарушение зафиксировали во время организации семейных сборов на празднование ее дня рождения. Сейчас Солберг извинилась за нарушение правил.
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Начальник полиции Оле Саеверуд отметил, что премьеру выписали штраф на сумму 20 тысяч норвежских крон – примерно 2 тысячи евро.
Солберг отпраздновала свое 60-летие с 13 членами семьи на горном курорте, хотя правительство страны ввело запрет на мероприятия с участием более 10 человек.
По информации полиции, в большинстве таких случаев она не выставляла бы штраф, однако премьер-министр находится на передовой работы правительства по введению ограничений.
Реакция на нарушение премьера
20 марта из-за нарушения премьером Солберг правил карантина полиция Норвегии начала расследование.
Впоследствии она извинилась за соответствующие действия и отметила, что они "запланировали ужин в ресторане, который якобы отвечал коронавирусным рекомендациям".
Соответствующую вечеринку по случаю дня рождения Солберг раскритиковал и министр здравоохранения Норвегии.
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