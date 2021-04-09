Норвезька поліція 9 квітня оштрафувала прем'єр-міністерку Ерну Солберг. Правоохоронці заявили, що це сталося через порушення правил соціального дистанціювання.

Відповідні порушення зафіксували під час організації сімейних зборів на святкування її дня народження. Наразі Ерна Солберг вибачилась за порушення правил.

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Начальник поліції Оле Саєверуд зазначив, що прем'єрці виписали штраф на суму 20 тисяч норвезьких крон – приблизно 2 тисячі євро.

Солберг відсвяткувала своє 60-річчя з 13 членами сім'ї на гірському курорті, хоча уряд країни увів заборону на заходи за участі понад 10 осіб.

За інформацією поліції, в більшості таких випадків вона не виставляла б штрафу, проте прем'єр-міністерка перебуває на передовій роботи уряду щодо введення обмежень.

Реакція на порушення прем'єрки

20 березня через порушення прем'єркою Солберг правил карантину поліція Норвегії почала розслідування.

Згодом вона вибачилась за відповідні дії і зазначила, що вони "запланували вечерю в ресторані, який нібито відповідав коронавірусним рекомендаціям".

Відповідна вечірка з нагоди дня народження Солберг розкритикував і міністр охорони здоров'я Норвегії.

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