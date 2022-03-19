Воздушное судно MV-22B Osprey, принадлежащее Корпусу морской пехоты США, участвовало в военных учениях НАТО под названием "Холодный ответ".
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Спасательный вертолет и норвежский военный самолет Orion в ходе поисков обнаружили обломки. В полиции отметили, что рядом "признак жизни не наблюдался".
Спасатели пока не знают, стал ли причиной аварии несчастный случай или что-нибудь другое. Из-за погодных условий они добрались до места через три часа.
Учения НАТО "Холодный ответ"
- Учения Североатлантического альянса проводятся в Норвегии с 14 марта.
- В них задействованы 30 тысяч военных из 25 стран-членов НАТО, а также Финляндии и Швеции.
- В рамках этих маневров самолет США совершал учебный полет из города Буде.