Воздушное судно MV-22B Osprey, принадлежащее Корпусу морской пехоты США, участвовало в военных учениях НАТО под названием "Холодный ответ".

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Спасательный вертолет и норвежский военный самолет Orion в ходе поисков обнаружили обломки. В полиции отметили, что рядом "признак жизни не наблюдался".

Спасатели пока не знают, стал ли причиной аварии несчастный случай или что-нибудь другое. Из-за погодных условий они добрались до места через три часа.

Учения НАТО "Холодный ответ"