Повітряне судно MV-22B Osprey, яке належить Корпусу морської піхоти США, брало участь у військових навчаннях НАТО під назвою "Холодна відповідь".

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Рятувальний вертоліт і норвезький військовий літак Orion у ході пошуків виявили уламки. У поліції зазначили, що поряд "ознак життя не спостерігалося".

Рятувальники поки не знають, чи став причиною аварії нещасний випадок чи щось інше. Через погодні умови вони добралися до місця через три години.

Навчання НАТО "Холодна відповідь"