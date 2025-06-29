Норвежцам случайно насчитали гигантские выигрыши: руководительница гослотереи ушла в отставку

В Норвегии генеральный директор государственной лотерейной компании Norsk Tipping Тонье Сагстуен подала в отставку после масштабной ошибки, из-за которой более 41 тысячи граждан получили ложные сообщения о выигрыше в лотерее Eurojackpot. Из-за сбоя суммы выигрышей были завышены в 10 тысяч раз.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на норвежского общественного вещателя NRK.

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Как норвежцам ошибочно сообщили о больших выигрышах

В пятницу, 27 июня, тысячи норвежцев получили сообщение о выигрыше в лотерее Eurojackpot, суммы которых оказались в 10 тысяч раз больше реальных.

Это произошло из-за того, что при конвертации сумм выигрышей из евро в норвежские кроны, вместо разделить на 100 их умножили на 100. В целом ошибка коснулась 41 147 норвежцев.

После инцидента генеральный директор Сагстуен объявила о своей отставке, заявив, что эта ситуация подрывает доверие.

Как руководитель, я отвечала за то, чтобы справиться с ошибками, которые произошли, и мне было очень приятно видеть, как сплоченная команда Norsk Tipping работала день и ночь, чтобы их исправить,

– добавила она.

Руководительница министерства культуры Норвегии, которому подчиняется Norsk Tipping, Любна Джаффи резко отреагировала на ситуацию, подчеркнув, что подобные ошибки недопустимы.

"Мы принимаем к сведению отставку Тонье Сагстуэн. Как я уже говорила, Norsk Tipping критически важно сохранять доверие людей. Вся модель монополии основывается на этом. Министерство и в дальнейшем будет следить за работой совета, таких ошибок не должно быть, и мы ожидаем, что совет будет активно работать над улучшением контроля", – отметила Джаффи.