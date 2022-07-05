Об этом 24 каналу сообщил мариупольский волонтер Кирилл Долимбаев. Он рассказал подробнее, что происходит сейчас во временно оккупированном Россией украинском городе.

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Были якобы проукраинским активом

Мы видим, что некоторые люди, которые носили вышиванку, были завербованы россиянами,
– отметил Долимбаев.

Он подчеркнул, что их переход на сторону российских оккупантов был неожиданностью. По словам волонтера, этих людей он знал как проукраинский актив.

Однако оказалось, что, к сожалению, они были уже завербованы россиянами,
– заметил он.

Также Долимбаев подчеркнул, что большинство актива украинских волонтеров уехали из оккупированного Мариуполя. Кроме того, отметил, что сейчас они создали в разных городах Украины ряд проектов, которые занимаются помощью военным и пострадавшим от российской агрессии.

Живой щит из мариупольцев

Волонтер также рассказал, что сейчас российские захватчики во временно оккупированном городе строят что-то под названием "жилье для мариупольцев", якобы "пострадавших" от "националистических батальонов".

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Однако на самом деле захватчики строят военную базу, куда хотят заселить несколько местных жителей, чтобы прикрываться ими как живым щитом.

Долимбаев рассказал о завербованных мариупольцах: смотрите видео


Ситуация в Мариуполе: последние новости

  • Во временно оккупированном Мариуполе внезапно загорелся склад СТО. По информации, в этом помещении российские захватчики прятали все награбленное у украинцев. Отмечается, что они побежали спасать украденное имущество, но не успели.
  • Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что вблизи Мариуполя в Азовском море взорвался на мине российский десантный катер "Акула". По его словам, в результате этого погибли 3 моряка.
  • В Мариупольском городском совете заявили, что в "тюрьмах" на временно оккупированных территориях Донецкой области находятся более 10 тысяч мариупольцев. Кроме того, в горсовете отметили, что захватчики создали настоящие концлагерные условия, при которых жители Мариуполя вынуждены выживать.
  • Во временно оккупированном Мариуполе с сентября оккупанты хотят перевести образование на российские стандарты и учить детей по программам страны-агрессора. Следовательно, всех мариупольских педагогов посылают на "аттестацию" в Россию.