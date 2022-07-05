Про це 24 каналу повідомив маріупольський волонтер Кирило Долімбаєв. Він розповів детальніше, що відбувається зараз в тимчасово окупованому Росією українському місті.

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Були нібито проукраїнським активом

Ми бачимо, що деякі люди, які носили вишиванку були завербовані росіянами,

– зазначив Долімбаєв.

Він підкреслив, що їхній перехід на бік російських окупантів був несподіванкою. За словами волонтера, цих людей він знав, як проукраїнський актив.

Однак виявилось, що, на жаль, вони були вже завербовані росіянами,

– зауважив він.

Також Долімбаєв наголосив, що більшість активу українських волонтерів виїхали з окупованого Маріуполя. Крім того, зазначив, що зараз вони створили у різних містах України низку проєктів, які займаються допомогою військовим та тим, хто постраждав від російської агресії.

Живий щит з маріупольців

Волонтер також розповів, що зараз російські загарбники в тимчасово окупованому місті будують щось під назвою "житло для маріупольців", які нібито "постраждали" від якихось "націоналістичних батальйонів".

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Однак насправді загарбники зводять військову базу, куди хочуть заселити кілька місцевих жителів, аби прикриватись ними, як живим щитом.

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