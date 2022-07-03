Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що нарешті цьому отримали підтвердження.

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Загинули троє російських моряків, – Андрющенко

Самоліквідувався десантний катер проєкту 1176 "Акула" чорноморського флоту. За попередньою інформацією, загинули 3 моряків.

У Маріуполі згорів склад награбованого

Відплата настигла окупантів і у лівобережній частині Маріуполя. Тут вороги влаштували собі склад для награбованого на території СТО. Проте 2 липня усе поцуплене раптово загорілось. Російські так звані "рятувальники" поспішили рятувати крадене, але в них нічого не вийшло.

Черговий маріупольський недопалок відплатив грабіжникам. Маріуполь не приймає окупацію і починає відплату навіть в тилу окупантів,

– запевнив Андрющенко.

Окупанти втратили 15 кораблів та катерів

Зазначимо, що згідно з офіційним зведенням Генштабу, у війні в Україні Росія втратила 15 кораблів та катерів. Щодо особового складу, то ЗСУ ліквідували 35 970 ворогів. Також росіяни позбулись 1 584 танків, 246 реактивних систем залпового вогню, 217 літаків та 187 гелікоптерів.

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Ситуація в окупованому Маріуполі: що відомо

Близько 10 тисяч маріупольців перебувають у тюрмах так званої "ДНР". Наразі відомо про принаймні 4 такі тюрми – в Оленівці, Донецьку та Макіївці.

Тіла людей, які загинули внаслідок ворожих бомбардувань, вже не дістають з-під завалів. Росіяни вирішили натомість підривати будинки.

У місті – великі проблеми з харчами та товарами першої необхідності. Окупанти не роблять нових поставок.

Про жителів міста збирають інформацію – під виглядом реєстрації пошкодженого майна.

Дивіться у відео – втрати ворога станом на 3 липня:



