В черговий раз від окупантів дісталося вчителям у Маріуполі. Там і без того з особливою недовірою ставилися до них. Адже декого з педагогів вдалося вмовити на співпрацю лише після залякувань та відвертих погроз "фільтраційними" таборами та обмеженням доступу до "гуманітарної" допомоги.

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У Маріуполі діє неофіційна заборона на виїзд освітян. Все через те, що на кінець травня 2022 року окупантам вдалося схилити до співпраці лише 53 вчителів.

З вересня окупанти планують перевести освіту Маріуполя до російських стандартів та вчити дітей за російськими програмами. Але для цього треба українських вчителів з міста відправити на "перепідготовку". Відтак всіх маріупольських педагогів посилають на "атестацію" в Росію.

"Без "атестації" на знання видуманої історії Росії та пропаганди російською до роботи з вересня допускати не будуть. Викорінення України – постійна мета росіян в дії", – написав з цього приводу радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Без канікул та всього три предмети

Це не перше схоже рішення окупантів щодо освіти дітей в Маріуполі. До цього Петро Андрющенко повідомляв, що в місті вирішили продовжити навчання для дітей у школах до 1 вересня. Правда, викладатимуть лише три предмети – російську мову та літературу, історію Росії та математику. При цьому математика в цей список потрапила не тому, що окупанти хочуть підтягнути рівень знань школярів. Виявилося, що українські діти не розуміють математичні терміни російською. Відтак ціле літо їх будуть "перенавчати", проводячи процес русифікації.

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Щодо випускників шкіл, то їм окупанти вже видали "атестати" від фейкового утворення "ДНР". І пообіцяли, що воно даватиме пільги при вступі до ВНЗ в Росії. Правда, не уточнили, що російські дипломи тепер за межами самої Росії не визнаються, адже держава-агресорка вирішила відмовитися від Болонської системи вищої освіти.

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