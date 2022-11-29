Карандаш, прожигающий металл: Укроборонпром разработал ноу-хау для разминирования

В Укроборонпроме разработали новинку, которая должна помочь украинским саперам в разминировании территорий. Для этого создали специальный "карандаш". Его суперсила – прожигать металл.

Над разработкой работали специалисты одного из предприятий Укроборонпрома. Они создали опытный образец изделия (ВПМ) SF-1, который способен прожигать металл. Внешне он очень похож на карандаш.

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Благодаря его экзотермической порошковой смеси он эффективно прожигает металлические оболочки взрывоопасных предметов, например боеприпасов. Это приводит к выгоранию взрывчатого вещества,

– говорится в сообщении.

Разработчики уже начали работу над тем, чтобы ВПМ SF-1 можно было использовать дистанционно с помощью беспилотников. Это поможет сохранить человеческие жизни, а также повысит качество разминирования украинских территорий.

В Укроборонпроме отметили, что устройство ВПМ SF-1 – безопасное в использовании.

Оккупанты заминировали тысячи километров Украины

Российские захватчики заминировали тысячи километров Украины. В ГСЧС рассказали, что по состоянию на 18 ноября заминированными остаются 30% территории. Приблизительно это равно двум Австриям.

В настоящее время украинские герои из ГСЧС работают над разминированием территорий. Процесс продолжается на территории Херсонской и Николаевской областей.

Людей просят соблюдать правила безопасности.

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