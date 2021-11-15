Об этом новоизбранный глава политсилы сказала журналистам на брифинге. По ее словам, самой слабой для "Слуги народа" является Кировоградская область.

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"Если говорить о слабых организациях, то у нас есть Кировоградская область на карте нашего государства, но нет этой области на политической карте", – заявила Шуляк.

Эту проблему будут решать в первую очередь.

Пожалуй, мы начнем именно с нее для развития наших ячеек в этом направлении,

– добавила руководительница.

Обратите внимание! Шуляк стала главой "Слуги народа" 15 ноября. На этом посту она заменила Александра Корниенко.

Смотрите брифинг Корниенко и Шуляк: видео 24 канала

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