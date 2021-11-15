Про це новообрана очільниця політсили сказала журналістам на брифінгу. За її словами, найслабшою для "Слуги народу" є Кіровоградська область.

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"Якщо говорити про слабкі організації, то у нас є Кіровоградська область на мапі нашої держави, але немає цієї області на політичній мапі", – запевнила Шуляк.

Цю проблему розв'язуватимуть першочергово.

Мабуть, ми розпочнемо саме з неї для розвитку наших осередків у цьому напрямку,

– додала очільниця.

Зверніть увагу! Шуляк стала очільницею "Слуги народу" 15 листопада. На цій посаді вона замінила Олександра Корнієнка.

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