Про це новообрана очільниця політсили сказала журналістам на брифінгу. За її словами, найслабшою для "Слуги народу" є Кіровоградська область.
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"Якщо говорити про слабкі організації, то у нас є Кіровоградська область на мапі нашої держави, але немає цієї області на політичній мапі", – запевнила Шуляк.
Цю проблему розв'язуватимуть першочергово.
Мабуть, ми розпочнемо саме з неї для розвитку наших осередків у цьому напрямку,
– додала очільниця.
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Які зміни чекають "слуг"
- Нова очільниця хоче провести так званий аудит партії. Ймовірно, будуть відкликані певні депутати.
- Також Шуляк пропонує дещо змінити у структурі політсили. Зокрема, перезавантажити політичну раду партії, створити орган повсякденного оперативного управління – президію політради.
- Планують створити новий вищий керівний орган – дисциплінарну комісію.
- Голова партії анонсувала підготовку нової редакції програми партії.
- Окрім цього, створять нові формати взаємодії партії з фракцією.