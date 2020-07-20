Для защиты национальной безопасности парламент Египта проголосовал за отправку вооруженных сил в Ливию.

Этот шаг может привести к прямой конфронтации Египта и Турции, которые поддерживают противоположные стороны в конфликте Ливии. Об этом сообщает AP.

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Президент Абдель-Фаттах аль-Сиси назвал стратегический прибрежный город Сирт "красной линией" и предупредил, что любая атака на город, который расположен вблизи основных ливийских терминалов и месторождений экспорта нефти, побуждает Египет вмешаться для защиты своих западных границ.

"Четкая возможность" прямого конфликта между Египтом и Турцией является "абсолютно новой головной болью для Вашингтона". Об этом заявил Джалель Харчау, научный сотрудник, специализирующийся на ливийских делах Института Клингендейла, независимого аналитического центра Нидерландов.

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Война в Ливии: коротко

Во внутриполитическом разрезе ливийский конфликт идет вокруг признанного в ООН главы правительства Ливии Фаиза аль-Сараджа и главы Ливийской национальной армии Халифа Хафтара. Фактически, последний создал в государстве "третье правительство" – после Президентского совета и правительства Национального согласия.

Сараджа поддерживают Турция, а также богатый арабский Катар, который помог свергнуть режим Муаммара Каддафи. Турция, в частности, поставляет оружие Ливии в нарушение эмбарго ООН. Катар заявляет, что Хафтар создает препятствия для мирного урегулирования в стране.

В то же время Хафтара, который стремится захватить власть, поддерживают Россия, Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия. Российские боевики ППК "Вагнера" ​​воюют в составе армии Хафтара, а остальные страны отвергают идею политического ислама, стремясь, чтобы страной управляла сильная рука.