Задля захисту національної безпеки парламент Єгипту проголосував за відправлення збройних сил у Лівію.

Цей крок може призвести до прямої конфронтації Єгипту і Туреччини, які підтримують протилежні сторони в конфлікті Лівії. Про це повідомляє AP.

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Президент Абдель-Фаттах-аль-Сісі назвав стратегічне прибережне місто Сирт "червоною лінією" і попередив, що будь-яка атака на місто, яке розташоване поблизу основних лівійських терміналів і родовищ експорту нафти, спонукає Єгипет втрутитися для захисту своїх західних кордонів.

"Чітка можливість" прямого конфлікту між Єгиптом і Туреччиною, є "абсолютно новим головним болем для Вашингтона". Про це заявив Джалель Харчау, який є науковим співробітником, що спеціалізується на лівійських справах Інституту Клінгендейла, незалежного аналітичного центру Нідерландів.

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Війна в Лівії: коротко

У внутрішньополітичному розрізі лівійський конфлікт точиться довкола визнаного в ООН глави уряду Лівії Фаїза аль-Сараджа й очільника Лівійської національної армії Халіфа Хафтара. Фактично, останній створив у державі "третій уряд" – після Президентської ради й уряду Національної згоди.

Сараджа підтримують Туреччина, а також багатий арабський Катар, який допоміг скинути режим Муаммара Кадафі. Туреччина, зокрема, постачає зброю Лівії, порушуючи ембарго ООН. Катар заявляє, що Хафтар створює перешкоди для мирного врегулювання у країні.

Водночас Хафтара, який прагне захопити владу, підтримують Росія, Єгипет, ОАЕ і Саудівська Аравія. Російські бойовики ПВК "Вагнера" воюють у складі армії Хафтара, а решта країн відкидають ідею політичного ісламу, прагнучи, щоб країною керувала сильна рука.